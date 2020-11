Mit Ferienpädagogik gegen den Quarantäneblues lautet das Erfolgsrezept in Kirchheim. Unter dem Motto "Kirchheim hält zam" hätten sich dankenswerter Weise viele Kirchheimer zusammengefunden, die hier ehrenamtlich die Gemeinde unterstützen, heißt es in einer Rathausmitteilung. Kirchheimer Bürger, die in diesen schweren Zeiten Hilfe benötigten, weil sie selbst nicht mehr mit ihrem Hund Gassi gehen sowie den Einkauf und andere Erledigungen nicht mehr erledigen können, könnten sich unter der E-Mail: hilfe@kirchheim-heimstetten.de oder der Telefonnummer 089/90909-9218 an die Verwaltung wenden, die dann entsprechend die Hilfe organisiere, heißt es im Rathauschreiben.