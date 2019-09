Die evangelisch-lutherische Cantatekirche solidarisiert sich mit der Klimaschutz-Bewegung. "Fridays for Future" habe den Klimawandel endlich ins Zentrum der öffentlichen Debatte gerückt, heißt es in einer Stellungnahme, in der die Kirchengemeinde den Aufruf zur Teilnahme an der globalen Klimademo an diesem Freitag, 20. September, aufgreift. "Wir unterstützen das Ansinnen der jungen Leute, dass der Klimaschutz Anliegen aller Generationen sein muss!" Daher läuten am Freitag um fünf vor 12 Uhr die Kirchenglocken der Cantatekirche. Bei einer Andacht wird gemeinsam für die Bewahrung der Schöpfung gebetet.