Altes Spielzeug, zu kleingewordene Kleidung und ausgelesene Bücher können Kinder an diesem Samstag, 7. September, auf der Räterwiese in Kirchheim an andere Kinder verkaufen. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Faschingsverein Kirnarra einen Kinder-Ferien-Flohmarkt. Alle Buben und Mädchen sind für ihren Stand selbst verantwortlich, eine Standgebühr müssen sie nicht bezahlen. Beginn ist um 9 Uhr, das Ende ist voraussichtlich um 13 Uhr. Für weitere Informationen können die Kinder oder ihre Eltern sich per E-Mail an margit.felgner@kirnarra.de wenden.