Ein Jugendlicher ist bei Heimstetten von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 17-Jährige am Samstagabend "nur schnell" die Gleise überqueren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung erfasste die stadteinwärts fahrende S 2 den Jugendlichen und schleuderte ihn aus dem Gleisbereich. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach erster ärztlicher Auskunft erlitt er eine Fraktur des Beckens und Prellungen am gesamten Körper. Die etwa 70 Fahrgäste in der S-Bahn blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Münchner Bundespolizei ermittelt nun gegen den 17-Jährigen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und warnt vor dem unbefugten Überqueren von Gleisen.