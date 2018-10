16. Oktober 2018, 21:47 Uhr Kirchheim 40 Jahre Miteinander

Gefeiert haben sie in der Gemeinde schon. Jetzt blicken die Bürger von Kirchheim, Heimstetten und Hausen noch auf die gemeinsame Geschichte und Historie der früher eigenständigen Kommunen zurück. So wird am Mittwoch, 17. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus, Feldkirchner Straße 2, gemeinsam mit Historikerin Sabine Buttinger die neue Ortschronik vorgestellt. Interessierte Bürger sind willkommen. Und diese können dann auch gleich die Ausstellung "40 Jahre Miteinander" inspizieren, die dann noch bis Sonntag für die Öffentlichkeit zu besichtigen ist. Die Ausstellungsräume im Bürgerhaus in Heimstetten sind am Donnerstag und Freitag, 18./19. Oktober, jeweils von 17 bis 20 Uhr geöffnet; und am Samstag und Sonntag, 20./21. Oktober, noch von 14 bis 17 Uhr.