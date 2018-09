26. September 2018, 22:01 Uhr Kirchheim Interreligiöser Dialog

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen Christentum und Islam?, Wie passt dies zur aktuellen politischen und medialen Debatte?, Was können wir daraus für das Zusammenleben der Menschen beider Religionen in Deutschland lernen? Diese und weitere Fragen sollen am Freitag, 28. September, in einem interreligiösen Dialog im Jugendzentrum Kirchheim, Hauptstraße 35, besprochen werden. Auf dem Podium sprechen werden Stefan Jakob Wimmer vom Verein "Freunde Abrahams", Torsten Bader, der als Pfarrer in Aschheim und Feldkirchen tätig ist, sowie Imam Ahmad Popal aus München. Die ehemalige Personalreferentin der Pfarrei St. Peter, Hannelore Peteranderl, moderiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Einlass ist von 18 Uhr an, Vortrag und Podiumsdiskussion beginnen um 18.30 Uhr.