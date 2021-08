Nach den erfolgreichen Inline-Kursen an Pfingsten wartet die Abteilung Ski- und Bergsport des

Kirchheimer SC zum Ende der Sommerferien mit weiteren Kursen auf: Trainiert wird am Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. September, jeweils von 16 bis 18 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz an der Kirchheimer Grund- und Mittelschule. Anmeldung per E-Mail an hans.binder@t-online.de oder unter Telefon 089/903 78 55.