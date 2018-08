19. August 2018, 22:21 Uhr Kirchheim Illegale Müllentsorgung

Das Umweltamt der Gemeinde Kirchheim ruft aus aktuellem Anlass die Bürger auf, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. So habe man in den vergangenen Wochen mit großem Bedauern feststellen müssen, dass Müllsünder aus Bequemlichkeit ihren Abfall in teils großen Mengen auf öffentlichen Flächen abstellten, heißt es aus dem Rathaus. Die Natur werde zusätzlich durch auslaufende Stoffe belastet. Bei der enormen Hitze der vergangenen Wochen fange der Müll bereits nach Stunden an zu stinken, besonders zum Leid der Anwohner. Die Entsorgung des ordnungswidrig abgestellten Abfalls bedeute zudem Mehrkosten für die Gemeinde. Diese müssten letztlich auf alle Bürger umgelegt werden. Auch wird an eine ordnungsgemäße Mülltrennung erinnert. Illegale Ablagerungen würden mit Bußgeld geahndet.