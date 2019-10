Das Theater Sturmvogel aus Reutlingen ist am Dienstag, 22. Oktober, mit seinem tierischen Mitmachtheater "Mein Freund Charlie" in Kirchheim zu Gast. Die Vorstellung, in der ein Hund mitspielt, ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und wird von 16.30 Uhr an im Jugendzentrum gezeigt. Die kleine Kim ist eine Träumerin - sie redet mit ihren Zehen, fantasiert lustige Geschichten. Doch ein bisschen allein ist sie schon und wünscht sich so sehr einen Freund. Denn in der neuen Stadt ärgern sie die Nachbarskinder, die neue Lehrerin piesackt sie, und Papa ist dauernd im Stress. Da erfindet sich Kim einen unsichtbaren Freund, den Hund Charlie, der sie von nun an überall hin begleitet.