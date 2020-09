Die Clarissa und Michael Käfer-Stiftung unterstützt das "Café Malta" von Beginn an mit 1200 Euro im Jahr. So könnten die Malteser jeden Montagnachmittag ihr Café für Menschen mit demenzieller Erkrankung anbieten und den Angehörigen "einige Stunden Freiraum in der Woche" verschaffen, sagt Dietlinde Pointner, Leiterin des Cafés an der Räterstraße 21 in Kirchheim. Von der Spende werden die Zutaten für Kuchen finanziert, die von Ehrenamtlichen gebacken werden. Wer sich oder Angehörige für das Café anmelden will, wendet sich an Dietlinde Pointner (Telefon: 089/945 67 30 35).