21. November 2018, 22:07 Uhr Kirchheim Hilfe bei Obdachlosigkeit

Um Menschen vor Obdachlosigkeit zu bewahren, bietet die Wohnungsnotfallhilfe der Arbeiterwohlfahrt am Donnerstag, 22. November, von 9 bis 11 Uhr im Kirchheimer Rathaus eine Beratung an. Unterstützung bekommen Betroffene, die Probleme mit dem Vermieter haben, mit Mietzahlungen im Rückstand sind oder eine Kündigung und Räumungsklage erhalten haben. Auch beim Stellen von Anträgen sowie bei Behördenkontakten helfen die Experten. Terminvereinbarung ist erwünscht unter 089/402 87 97 20 oder Mail an fol@awo-kvmucl.de.