Die Haltestelle des MVV-Linienbusses 263 am Kirchheimer Räterzentrum wird in die Zugspitzstraße verlegt. Das hat der Kirchheimer Gemeinderat einstimmig beschlossen. Grund für die Verlegung ist die neue Streckenführung der Linien 262 und 263, die durch das Ortsentwicklungsprojekt Kirchheim 2030 nötig wird. Die neue Haltestelle wird sich in Fahrtrichtung Feldkirchen in der Zugspitzstraße südlich der Tiefgaragenzufahrt zum Räterzentrum befinden, in Fahrtrichtung Rathaus soll sie gegenüber liegen. So gelangen die Fahrgäste auf kürzestem Weg in das Einkaufszentrum. Der vorhandene Fußgängerüberweg ermöglicht die sichere Querung der Zugspitzstraße.