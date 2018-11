14. November 2018, 21:25 Uhr Kirchheim Grüne kämpfen weiter für Gratisbusse

Nicht zufrieden geben mag sich Grünen-Gemeinderat Rüdiger Zwarg damit, dass es in Kirchheim keine Gratis-Busse geben soll. In einem Brief bittet Zwarg Landrat Christoph Göbel (CSU) darum, seine Haltung noch einmal zu überdenken. In Kirchheim hatte ein Schreiben Göbels an Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) einen Stimmungsumschwung ausgelöst. Die Mehrheit im Gemeinderat stimmte gegen den Vorschlag Böltls, einen selbstorganisierten, kostenlosen Bus im Ort zu prüfen. Zwarg findet, dass man sich solche Denkmuster nicht leisten könne, wenn es um den Klimaschutz gehe. Die Argumente aus dem Landratsamt, wonach Gratisbusse den MVV-Verbundgedanken außer Kraft setzen würden, lässt Zwarg nicht gelten: Solche gebe es etwa im Augsburger Tarifverbund. "Dass Zeitkarten- und Bartarifkunden unterschiedlich stark von einem Gratis-Angebot profitieren, ist falsch. Zeitkarten gibt es erst ab zwei Ringen." Wer immer eine solche kauft, tue dies nicht, um sich in Kirchheim (eine Zone) zu bewegen, so Zwarg.