30 Millionen Euro, Geld für ein neues Schwimmbad oder einen Bürgersaal, lasse sich die Gemeinde Kirchheim entgehen, weil sie mit den Investoren des Bauprojekts in der neuen Ortsmitte zu schlecht verhandelt habe. Das hatte Grünen-Gemeinderat Rüdiger Zwarg immer wieder behauptet. Doch nun stellte das Landratsamt fest: Das ist falsch. Die Gemeinde schöpfte von den Investoren das Maximum ab. Mehr zu verlangen, wäre rechtswidrig gewesen. Und sogar Zwarg hätte sich strafbar machen können: Die Gemeinde dazu aufzufordern, die Investoren noch mehr zu beteiligen, sei eine Aufforderung zur Straftat, schreibt das Landratsamt in seiner Stellungnahme. Weil die Behörde aber davon ausgeht, dass Zwarg aus "Unkenntnis" handelte, werde sie keine rechtlichen Schritte einleiten.

Es war die 26. Beschwerde gegen Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU), die das Landratsamt in den vergangenen sechs Jahren bearbeitete, allein 17 davon stammten von Zwarg. Und wie alle zuvor wies die Behörde auch diese zurück. Die Beschlüsse, schreibt sie in der fünf Seiten langen Stellungnahme, die in der Gemeinderatssitzung am Montagabend verteilt wurde, seien nicht zu beanstanden. Es ging dabei um die Frage, welche Kosten die Investoren, die bis 2030 ein neues Areal zwischen Kirchheim und Heimstetten bauen, übernehmen müssen. Zwarg hatte behauptet, dass die Gemeinde ihnen zu wenig zugemutet habe.

Ende 2019 unterzeichnete die Gemeinde mit 13 Grundstückseigentümern einen städtebaulichen Vertrag. Dieser regelte unter anderem, dass die Gemeinde Platz für öffentliche Einrichtungen wie Pflegeheim, Rathaus, Gymnasium und Ortspark erhält. Insgesamt müssen die Investoren etwa 135 Millionen Euro leisten. Darunter fällt Geld für Grünflächen, Schulen, Kindergarten und das neue Rathaus, aber auch eine Wertminderung des Wohnraums: 30 Prozent müssen die Bauträger vergünstigt zur Verfügung stellen.

Böltl bezeichnete das als "Megapaket für Kirchheim". Gemeinderat Zwarg zweifelte das an und machte eine eigene Rechnung auf. Sein Ergebnis: Die Gemeinde hätte 30 Millionen Euro mehr herausholen können - unter anderem weil ihr zwar ein Drittel der Fläche gehöre, sie aber darauf nur öffentliche Bauten realisiere. Von den Gewinnen durch den Wohnungsbau bleibe ihr also nichts. Diese Rechnung jedoch, das machte das Landratsamt nun klar, ist nicht mit dem Baurecht vereinbar. Die Gemeinde kann die Bauträger bloß an den Lasten ihrer Planung - wie Kindergärten, Schulen und Straßen - beteiligen. Sie darf allerdings keinen reinen Planungsgewinn abschöpfen. Das könnte den Strafbestand der Vorteilsnahme erfüllen, so das Landratsamt. In Kirchheim müssen die Investoren 1000 Euro pro Quadratmeter Wohngeschossfläche leisten. Ihnen bleibt ein Gewinn von 51,6 Prozent. Im Vergleich zu Wohnbebauung in München sei das unterdurchschnittlich, so das Landratsamt. Die Vereinbarung weiterer Zahlungen hätte zur Rechtswidrigkeit geführt - der gesamte Vertrag wäre damit nichtig gewesen.

Akzeptieren wollte Zwarg die Stellungnahme des Landratsamts dennoch nicht. Er sprach von "angeblichen Fakten", die darin verbreitet würden, und von einer Freundschaft zwischen den CSU-Parteifreunden Landrat Christoph Göbel und Bürgermeister Maximilian Böltl. Letzterer ist sich jedoch sicher, dass die Gemeinde nicht besser hätte verhandeln können. Im Sommer seien die Verhandlungen fast gescheitert, sagte er. Damals habe die Gemeinde ausgehandelt, dass sich die Investoren auch an dem Pflegeheim beteiligen müssen.