Es ist ein Secondhand-Laden und Treffpunkt, es gibt Kuchen und man findet das neue Lieblingsteil: Das Kleider-Café in Kirchheim wird fünf Jahre alt. Das feiert die Einrichtung an diesem Freitag, 31. Januar, mit Kaffee, Sekt und Knabbereien. Beginn ist 14 Uhr. Was es im Kleidercafé zu kaufen gibt, zeigt eine Stilberaterin bei einer Modenschau von 17 Uhr an. Lisa Achilles und Sandra Wagner leiten das Kleidercafé im Bürgerhaus an der Feldkirchner Straße 2 ehrenamtlich. Sie verfolgen damit eine ökologische, aber auch eine soziale Idee. Denn die Einrichtung will nicht nur etwas gegen die Verschwendung von Ressourcen tun, sondern bietet mit Leseecke, Biergarten und Café auch Raum für Austausch. Öffnungszeiten sind dienstags von 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 9.30 bis 13 Uhr.