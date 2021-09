Anlässlich des Welt-Alzheimertages lädt die Kirchheimer Seniorenbeauftragte in Kooperation mit dem örtlichen Jugendzentrum Kinder ab dem Vorschulalter am Dienstag, 21. September, 15.30 Uhr, zum unterhaltsamen Figurentheater "Vom Fuchs, der den Verstand verlor" ins Juz ein. Erzählt wird eine anrührende Geschichte von Freundschaft, Hilfsbereitschaft und sozialem Miteinander, als der in die Jahre gekommene Fuchs nicht mehr weiß, dass er ein Fuchs ist und ihn die Jüngeren retten müssen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter Telefon 089/909 09 51 10 ist erforderlich.