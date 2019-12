Die Gemeinde Kirchheim prüft derzeit eine Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportgelände Merowinger Hof auf LED-Beleuchtung. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Kommunalpolitiker reagierten damit auf einen Antrag des Kirchheimer Sportclubs. "Die Flutlichtanlagen sind mittlerweile in die Jahre gekommen und werden immer anfälliger. Im Bereich des Kunstrasens fallen einzelne Strahler immer wieder aus", heißt es in dem Schreiben an die Gemeinde. LED-Lampen seien energiesparender, weniger wartungsintensiv und verursachten weniger CO₂-Emissionen. Bereits im Sommer war im Sportpark Heimstetten eine LED-Anlage installiert worden. Bei den darauffolgenden Fußballspielen wurde Kritik laut, die Beleuchtung sei nicht hell genug. Diese Frage kam nun erneut im Gemeinderat auf. "Der Einfallwinkel des Lichts ist anders, deswegen ist das für die Zuschauer gewöhnungsbedürftig", erläuterte Ewald Matejka (SPD). Die Anlage laufe bewusst auf einem "niedrigen Level. Wir wollen ja auch keine Fernsehbeleuchtung". Für die Spieler auf dem Platz sei es aber dennoch hell genug, betonte Matejka.