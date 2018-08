5. August 2018, 22:03 Uhr Kirchheim Figurentheater und Lesungen

Am Donnerstag, 9. August, gastieren der Fuchs und der Hase im Kirchheimer Juz an der Hauptstraße 35. Von 15 Uhr an bringt das Figurentheater Pantaleon das Stück "Wenn Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen" auf die Bühne. Das Programm richtet sich an Kinder von vier Jahren an; der Eintritt ist frei. Am Freitag, 10. August, findet von 10.30 Uhr an in der Gemeindebücherei am Schlehenring 12 eine Seniorenlesung statt: Ulrike Freundt unterhält mit Mark Twains Werk "Bummeln durch Deutschland". Ein dritte und letzte Lesung in diesem Jahr bietet die Gemeindebücherei schließlich noch am 4. September an. Wieder von 10.30 Uhr an werden ausgewählte Werke des Schriftsteller und Karikaturisten Herbert Rosendorfer vorgelesen.