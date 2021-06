Die Gemeinde Kirchheim baut ein Netz von E-Ladestationen auf. Wie das Rathaus mitteilt, werden in einer ersten Welle sieben öffentliche Stationen errichtet. Die Aufstellung ist für den Herbst geplant. Und zwar am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz auf Höhe der Alten Post, am Garagenhof Nord und Süd an der Hausner Straße, am Zaunkönigring auf Höhe des Eichelhäherwegs, am Parkplatz des Sportparks, am Park-and-Ride-Platz auf der Südseite der Bahn, an der Gruber Straße auf Höhe der Silva-Schule. Eine zweiter Abschnitt wird vorbereitet. Verzahnt werden die Standorte mit privaten Initiativen, wie den acht Schnellladepunkten im Hof des Räter-Einkaufs-Zentrums. Das Rathaus ist laut Ankündigung dankbar für Anregungen, wo Standorte sinnvoll sind.