22. Juli 2018, 23:16 Uhr Kirchheim Dinner in Weiß

Die Idee stammt ursprünglich aus Paris: Menschen treffen sich von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet zu einem Picknick an einem prominenten städtischen Ort. So ein "Dîner en blanc" veranstaltet die CSU am Freitag, 27. Juli, in Kirchheim. Beginn ist um 18 Uhr am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz. Tische und Bänke baut die CSU auf. Gäste sollen aber einen Picknickkorb mitbringen. Auch weiße Servietten, Geschirr, Kerzen und Tischdekorationen sind erwünscht.