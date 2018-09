30. September 2018, 22:02 Uhr Kirchheim Die Vorfahrt genommen

Auf die Missachtung der Vorfahrtsregelung ist ein Verkehrsunfall mit Sachschaden am Samstag in Kirchheim zurückzuführen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro entstand. Nach Darstellung der Polizei wollte ein 88-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis München gegen 12 Uhr auf dem Heimstettner Moosweg die bevorrechtigte Staatsstraße 2082 überqueren und übersah dabei ein von links kommendes Auto, das von einer 51-Jährigen aus dem Landkreis gesteuert wurde. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand. Den 88-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren wegen Vorfahrtsverletzung.