Jugendliche können in Kirchheim Mitarbeiter des Jugendzentrums anrufen, wenn sie von Corona genug haben und etwas loswerden wollen. "Auskotz-Nummer" nennt die Einrichtung das Angebot, erreichbar ist es unter 0151/42 21 83 51 (Niko) und 0151/42 21 83 52 (Izzy). Darüberhinaus hält das Jugendzentrum mit dem Ferienpädagogik-Team von Donnerstag, 26. November, an regelmäßig Online-Angebote bereit, die über die Homepage www.juz-kirchheim.de für Kinder und Jugendlichen abrufbar sind, die in Quarantäne sitzen. Für alle anderen läuft der offene Betrieb im Juz in der Hauptstraße 30a weiter, mit Filmen am Freitag und Fußball-Bundeliga am Samstag. Für Schüler im Homeschooling gibt es weiter den Druck-Service.