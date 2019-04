7. April 2019, 22:28 Uhr Kirchheim Betrunkener schläft am Steuer ein

Mitten in Kirchheim hat ein 24 Jahre alter Autofahrer am Samstag in den frühen Morgenstunden seinen Rausch ausgeschlafen. Sein Wagen stand laut Polizei auf der Hauptstraße, der Motor lief, die Scheinwerfer leuchteten und die Scheibenwischer waren eingeschaltet, obwohl es gar nicht regnete. Eine Polizeistreife fand den jungen Mann aus dem Landkreis Miesbach kurz nach 5 Uhr schlafend am Steuer. Er hatte sich erbrochen und konnte sich, nachdem er aufgewacht war, nur lallend äußern. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der in etwa 1,5 Promille entspricht. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein und die Autoschlüssel ab und schickte ihn zum Blutabnehmen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und der Verlust der Fahrerlaubnis.