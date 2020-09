Vom neuen Gymnasium bis zur Landesgartenschau: In Kirchheim stehen in den nächsten Jahren einige Großprojekte an. Die Baustellen, die es dafür jetzt schon gibt, können Interessierte am Donnerstag, 17. September, bei einem Spaziergang mit dem CSU-Ortsverband besichtigen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am "Haus für Kinder" neben dem Jugendzentrum. Bürgermeister Maximilian Böltl will Details zu den einzelnen Projekten erläutern.