10. Juni 2019, 21:41 Uhr Kirchheim Autos zerkratzt

Drei Autos sind in der Josefstraße in Kirchheim zerkratzt worden. Der Täter muss in der Zeit zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 13 Uhr unterwegs gewesen sein. Die drei Fahrzeuge wurden großflächig an den Seiten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 10 500 Euro. Da nicht auszuschließen ist, dass weitere Fahrzeuge im Umfeld der Josefstraße beschädigt wurden, bittet die Polizeiinspektion Haar weitere geschädigte Personen, sich zu melden. Ebenso wird darum gebeten, dass sich Personen, welche die Tatbeobachtet haben oder in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben an die PI Haar wenden. (Telefon: 089/462305 123).