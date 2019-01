21. Januar 2019, 21:56 Uhr Kirchheim Ausblick auf das Jahr

Für ihre Bürger veranstaltet die Gemeinde Kirchheim einen feierlichen Neujahrsauftakt am Donnerstag, 24. Januar. Alle, die Lust und Zeit haben, können von 19 Uhr an hören, was die Gemeinde dieses Jahr erwartet, und erfahren, welche Höhepunkte und Veränderungen kommen werden. Wie 2018 findet der Neujahrsempfang in der Aula des Kirchheimer Gymnasiums an der Heimstettner Straße 3 statt. Der Eintritt ist kostenlos.