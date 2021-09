Das Bücherantiquariat in der Pfarrei St. Peter an der Maria-Glasl-Straße 2 in Heimstetten öffnet am Donnerstag, 23. September, von 15 bis 18 Uhr wieder seine Pforten für einen Verkaufsnachmittag. Bücherfreunde können sich dort für wenig Geld mit Lesestoff eindecken. Der Erlös ist für pfarrliche und soziale Zwecke bestimmt. Der Verkauf findet unter den geltenden Corona-Regeln statt.