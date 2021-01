Landesgartenschau in der Gemeinde von 15. Mai bis 6. Oktober 2024

Von 15. Mai bis 6. Oktober 2024 wird die Gemeinde Kirchheim Gastgeberin der Landesgartenschau sein. Der Aufsichtsrat der Kirchheim 2024 GmbH hat diesen Veranstaltungszeitraum jetzt festgelegt. Damit dürften sich alle Besucherinnen und Besucher auf 145 Tage Landesgartenschau in Kirchheim freuen, so Pressesprecherin Sophia Schreib. Der Eröffnungstermin liege kurz vor den Pfingstferien, sodass Urlauber den neuen Ortspark einschließlich Veranstaltungsprogramm in der Ferienzeit besuchen könnten. Zu dem 145-tägigen Veranstaltungsprogramm gesellen sich Ausstellungsbeiträge rund um das Thema Garten. Neben Themengärten locken Beiträge zu Natur- und Umweltschutz, Klima- und Artenschutz sowie Bildung, Spiel und Sport im Grünen.

Zur Landesgartenschau entsteht in Kirchheim ein mehr als zehn Hektar großer Park, der eine autofreie und grüne Verbindung zwischen den Gemeindeteilen Kirchheim und Heimstetten schafft. Die Besucher erwartet während der Gartenschau ein Gelände mit fünf verschiedenen "Sphären", entwickelt vom Landschaftsarchitekturbüro Sinai aus Berlin. Der Parksee vor dem neuen Rathaus wird mit sonnigen Wasserterrassen im Norden und naturbelassener Liegewiese mit Flachwasserbereichen im Westen die Sphäre "Wasser" bilden. Die "Wildnis" nahe dem Haupteingang im Norden soll Entdeckungstouren mit "Inseln" zum Spielen, Lernen und Erholen ermöglichen. Die Sphäre "Wald" mit dem zentralen Spielplatz wird an das bestehende Hügelwäldchen anschließen, die Sphäre "Wiese" im südlichen Bereich Freiraum für Spiel und Erholung bieten. Nördlich der Staatsstraße wird die fünfte Sphäre "Garten" über eine Fuß- und Radwegbrücke an das Gartenschaugelände angeschlossen. Hier werden "Bürgergärten" realisiert: Streuobstwiesen für Spaziergänge inklusive kostenloser Naschereien von Bäumen und Sträuchern.