Mehr als 40 Jahre lang war Ludwig Götz künstlerischer Leiter und Chordirektor der Kirchenmusik sowohl in der katholischen Pfarrei St. Elisabeth in Planegg als auch bei Musica Sacra, einem überregional bekannten Musikverein, der seit Jahrzehnten bekannte Künstler ins Würmtal holt, aber auch Würmtaler Künstler und junge Leute bekannt machen will. Den reinen Kirchenjob beendet der 67-jährige Götz im Januar nächsten Jahres, Leiter der Musica Sacra bleibt er. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für seine Arbeit in St. Elisabeth ist noch nicht gefunden.

Jetzt hat Götz noch einmal ein gemeinsames Programm an Konzerten und Kirchenmusik für die zweite Jahreshälfte zusammengestellt, breit angelegt mit dem Jugendchor, dem Gospelchor und dem Kirchenchor und einer Angebotspalette vom Kinderlied über alte Gospels bis hin zur klassischen Orchestermesse. Ein Höhepunkt, sagt Götz, sei für ihn die Uraufführung der "Missa Elisabetha" von David Schwarz am Christkönigsonntag, 24. November, um 10.45 Uhr in St. Elisabeth.

Die Saison beginnt bereits am Samstag, 28. September, mit einem Konzert nicht nur für Kinder: "Karneval der Tiere". Daran nehmen Mitglieder der Münchner Philharmoniker ebenso teil wie Künstler von "Jugend musiziert". Mit dabei ist auch das Ballettensemble der Jugendmusikschule Gilching. Das traditionelle Adventskonzert findet heuer am Freitag, 6. Dezember, von 19 Uhr an in St. Elisabeth statt mit Orgelmusik, einem A-cappella-Chor, Professor Georg Weinberger und dem Musica Sacra Chor. Ein weiteres Chorkonzert im Advent steht dann am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche in Nymphenburg auf dem Programm. An Silvester wird die Konzertreihe beendet mit einem Konzert für Sopran, Trompete und Orgel in St. Elisabeth.

Der reine Kirchenmusik-Teil beginnt am Sonntag, 6. Oktober, mit einem Erntedank-Konzert. Am Sonntag, 20. Oktober, feiert man mit der Missa Princeps Pacis die Kirchweih, am Sonntag, 10. November, findet das Patrozinium von St. Martin statt, eine Woche später das von St. Elisabeth. Der Christkönigsonntag am 24. November schließlich gilt als Höhepunkt des musikalischen Jahres: Die Uraufführung der Missa Elisabetha von David Schwarz durch das Collegium Vocale.

In der Weihnachtszeit gibt es Konzerte mit dem Jugendchor sowie dem Kirchenchor. Am 24. Dezember findet darüber hinaus ein Weihnachtsspiel statt, und um 23 Uhr beginnt ein Gospelkonzert. Der Festgottesdienst wird dann am 25. Dezember mit der Krönungsmesse von Mozart gefeiert.

Für alle Konzerte und Aufführungen gibt es Karten im Vorverkauf bei Buchhandel Pollner an der Bahnhofstraße in Planegg und im Rathaus, für Veranstaltungen im Kupferhaus bei München-Ticket.