13. August 2019, 22:03 Uhr Kabarett in Haar Vogelmayers Heimatgefühle

Nach 15 Jahren auf der Bühne ist der Vogelmayer sozusagen mitten in der Pubertät. Kein Wunder also, dass der 38-jährige Kabarettist es nicht lassen kann, sich an der Politik, den gesellschaftlichen Zuständen und natürlich seiner bayerischen Heimat mit allen Kräften abzuarbeiten. Charmant, unbequem und immer mit vollem Einsatz bläst er seinem Publikum einen kritisch-humoristischen Gegenwind um die Ohren, der in der Regel allerlei Staub aufwirbelt. "So lange man Liebe und Gesundheit eh schon hat, ist Geld das Allerwichtigste", wirft er zum Beispiel als These in den Raum und präsentiert dazu gleich ein bissig-heiteres Liedchen mit ein paar hippen Rap-Elementen, um sich "das jugendliche Publikum zu erschließen". "Dahoam" heißt Vogelmayers aktuelles Programm anlässlich seines 15-jährigen Geburtstags als Mundart-Kabarettist. Dabei bleibt auch die Prototypin der oberpfälzischen Wirtshausbedienung nicht verschont. Am Mittwoch, 21. August, ist der Vogelmayer mit "Dahoam" im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 75, zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.