26. März 2019, 22:15 Uhr Jubiläums-Aktion Gowirich auf dem E-Bike

Garchinger radeln zur 800-Jahrfeier der Partnerstadt Radeberg

Radeberg feiert 800. Geburtstag und die Garchinger wollen mitfeiern. SPD-Stadtrat und Fahrradbeauftragter Rudi Naisar wird in Begleitung von vier "Garching-Botschaftern" in die Partnerstadt radeln. Dort erwartet die Radler ein buntes Programm mit Bierstadtfest, Mittelalter-Familientag, Bierfassrollen und vielem mehr. Start der Tour ist am 27. Mai, bis zum 1. Juni wollen die Garchinger die circa 500 Kilometer geschafft haben. "Am ersten Tag will ich bis zur Donau kommen", sagt Naisar, dann geht es durch das Naabtal und über das Fichtelgebirge. "Das ist die europäische Wasserscheide", sagt Naisar. Es folgen das Elstertal und eine Strecke, die am Erzgebirge entlang führt. Naisar sagt, er habe versucht Höhenmeter zu sparen, wo es geht bei dieser Sechs-Tages-Tour. Trotzdem kommt er am Ende auf circa 2600 Höhenmeter bis Radeberg. "Durchaus anspruchsvoll", urteilt Naisar. "Am letzten Tag wollen wir bis Dresden kommen und von da aus fahren wir am Samstag nach Radeberg, wo es richtig losgeht mit den Feierlichkeiten." Die Garchinger werden in Radeberg eine Gowirich-Figur übergeben, ein kleinere Ausgabe der Skulptur, die am Rathausplatz steht und an den Gründer des Ortes erinnert. Außerdem fährt auch ein Gowirich-Darsteller mit. Walter Fölsner, einer der Gowiriche des Festjahres 2015 begleitet Naisar, allerdings mit dem E-Bike. Geplant ist, dass er im Original-Gewand als Gowirich beim Festumzug in Radeberg am Sonntag mitlaufen wird. Was der Radlergruppe noch fehlt, ist jemand, der das Begleitfahrzeug steuert. Die Stadt stellt den Radlern einen Ford-Transit zur Verfügung, berichtet Naisar, der je nach Bedarf Menschen und Räder aufnehmen kann. Die Übernachtungskosten werden von der Stadt übernommen. Wer den Job übernehmen möchte, kann sich bei Rudi Naisar melden (Mail: fahrradbeauftragter@garching.de).