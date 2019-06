20. Juni 2019, 21:48 Uhr Jubiläen Volksfest am Eisweiher

Ismaning und seine Vereine feiern eine gute Woche lang

Eine ganze Woche feiert Ismaning ein Volksfest am Eisweiher. Neben täglichem Mittagstisch, Schaustellerbetrieb und allabendlicher Volksmusik warten ein Feuerwerk, ein Oldtimerkorso und drei Festzüge auf die Gäste. Für drei Vereine ist das Jahr 2019 ein Jubiläumsjahr: Ismanings Freiwillige Feuerwehr wird 150 Jahre alt, der Trachtenverein Stamm 110 Jahre, der Trachtenverein Isargau 100 Jahre. Sie alle feiern ihren Geburtstag auf der Ismaninger Festwoche.

Am Freitag, 21. Juni, zieht der Festzug um 18.15 Uhr zum Zelt, Bürgermeister Alexander Greulich wird gegen 19 Uhr anzapfen. Am Sonntag, 23. Juni, beginnt um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst am Eisweiher, bei schlechtem Wetter findet er im Festzelt statt. Um 14 Uhr beginnen die Trachtenvereine Stamm und Isargau ihren Festzug, von 15.30 Uhr an werden sie bei einem Festakt geehrt.

Der Dienstagabend, 25. Juni, soll ein "gemütlicher Abend mit Geschichten rund ums Ismaninger Bier" werden. Eine Mass Bier kostet dann weniger als sieben Euro. Der Mittwochmittag, 26. Juni, richtet sich an Senioren. Von 12 Uhr an spielt die Kapelle Beham. Der Freitagnachmittag, 28. Juni, widmet sich Kindern und Jugendlichen. Von 14 Uhr an warten ermäßigte und kostenlose Attraktionen auf sie. Abends können Besucher von 22 Uhr an ein Feuerwerk auf dem Festplatz betrachten. Am Samstag, 29. Juni, stellt sich die Feuerwehr von 11 Uhr an mit Aktionsangeboten für die Besucher vor. Abends tritt die Spider Murphy Gang mit den Cagey Strings auf. Karten gibt es bei München Ticket, Eventim.de oder im Friseursalon Monaco Cut oder dem Haushaltswarenladen Benz .

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst im Schlosspark (10.30 Uhr). Von dort aus zieht von 11.30 Uhr an ein Festzug der Feuerwehr bis zum Festplatz, wo nach dem Mittagessen ein Festakt zum 150-jährigen Bestehen ansteht. Gegen 15 Uhr fährt ein Oldtimerkorso durch den Ort.