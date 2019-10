Seither findet vor allem der Mensch einen festen Platz in seinem Werk - Körper, Gefühle und Beziehungen, die in realistischen Acrylgemälden und fotografischen Arbeiten ihren Niederschlag finden.

Ronny Cameron war Künstler, bis 1984. Dann verschwand der 1944 in Glasgow geborene Schotte in der Versenkung, ließ alles hinter sich - obwohl er in der Münchner Kunstszene seit 1972 mit seinen konzeptuellen Arbeiten recht erfolgreich Fuß gefasst hatte. Nach 30 Jahren kehrte er zurück mit einem neuen Blick auf die Welt und die Kunst. Seither findet vor allem der Mensch einen festen Platz in seinem Werk - Körper, Gefühle und Beziehungen, die in realistischen Acrylgemälden und fotografischen Arbeiten ihren Niederschlag finden. Zu sehen sind die Arbeiten jener zweiten Schaffenperiode bis zum 3. November, Dienstag bis Samstag, 14.30 bis 17 Uhr, und sonntags, 13 bis 17 Uhr, unter dem Titel "Ronny Cameron - Fotomontagen und Malerei" in der Galerie im Schlosspavillon, Schloßstraße 1.