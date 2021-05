Die aktuelle Ausstellung ist schon länger aufgebaut, nun öffnet die Galerie im Schlosspavillon angesichts sinkender Inzidenzen ihre Pforten. Von diesem Dienstag, 11. Mai, an, ist es möglich, die Galerie in Ismaning zu den regulären Öffnungszeiten zu besuchen - nach telefonischer Voranmeldung oder persönlicher Anmeldung am Eingang (Telefon 089/96 68 52). Gezeigt wird in der Galerie das Werk Fridhelm Kleins - ein Künstler, der durch Vielseitigkeit, Offenheit für Neues und Mut zum Experiment besticht. Im Zentrum seines Schaffens stehen die Verbindung von Natur, Kunst und Kommunikation. In "Der Überflieger" sind drei Aspekte aus seinem Gesamtwerk zu sehen: Fotografie, Zeichnung und Aquarell. Spaziergänge mit konzentriertem Blick nach unten wecken beim Künstler die Assoziation, den Boden zu überfliegen. Sein Auge folgt fasziniert den Mustern, Formen und Farben der gefallenen Blätter und Zweige, die in vielen Schichten den Waldboden bedecken. Diese detailreiche Welt zu seinen Füßen hält Klein als "panoramatische" Fotografien mit der Handykamera fest. Die regulären Öffnungszeiten der Galerie sind: dienstags bis samstags von 14.30 bis 17 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr.