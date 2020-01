Aus seinem Buch "Bayerische Literaturgeschichte. Von Tassilo bis Gerhard Polt" liest Klaus Wolf am Donnerstag, 9. Januar, 19.30 Uhr, in der Blackbox der Seidl-Mühle in Ismaning. In der neuen bayerischen Literaturgeschichte ist auch das Gedicht vom Tantenmörder aus der Feder von Frank Wedekind enthalten. 1300 Jahre Geschichte der Literatur in Bayern werden anhand vieler Beispiele vorgestellt. Wolf lehrt als Professor Deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters und der Frühen Neuzeit mit dem Schwerpunkt Bayern an der Universität Augsburg. Der Eintritt zur Kooperationsveranstaltung von VHS Nord und Gemeindebibliothek Ismaning kostet sieben Euro; mit Vortragskarte ist er frei.