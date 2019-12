In seinem Vortrag "Verbotenes Wissen. Geschichte einer Unterdrückung" erklärt Ernst Peter Fischer, Professor für Wissenschaftsgeschichte, warum Wissen Macht bedeutet. Wissensgeschichte sei stets mit der Unterdrückung von Wahrheit verbunden. Wie steht es heute um die Reglementierung von Wissen? Lässt es sich im Informationszeitalter überhaupt verbieten? Der Vortrag zu den Pionieren der Wahrheit und zur Zukunft von Wissensexklusivität findet am Donnerstag, 12. Dezember, 19.30 Uhr, im Bildungszentrum Seidl-Mühle in Ismaning statt.