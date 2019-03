31. März 2019, 21:52 Uhr Ismaning Veeh-Harfe feiert Jubiläum

- Vor zehn Jahren trafen sich erste Interessierte in der Musikschule Ismaning zum Ausprobieren eines noch weitestgehend unbekannten Saiteninstruments: der Veeh-Harfe. Das zehnjährige Bestehen des Angebots feiert die Musikschule am Samstag, 6. April, um 15 Uhr mit einem Begegnungskonzert im Bürgersaal. Sie freut sich auf die Gast-Ensembles der Musikschulen Planegg und Schöngeising, Unterhaching und Oberhaching sowie der Kreismusikschule Erding. Zuhörer erleben die Veeh-Harfe in unterschiedlichen Besetzungen mit einem abwechslungsreichen Programm.