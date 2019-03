29. März 2019, 21:54 Uhr Ismaning Umgang mit Demenz

In Deutschland leben aktuell 1,7 Millionen Menschen mit Demenz, jährlich kommen circa 300 000 dazu, auch Jüngere können von der Erkrankung betroffen sein. Diese Menschen brauchen Angehörige, Freunde, Nachbarn und Kollegen, die aufmerksam und verständnisvoll sind - doch das ist nicht so leicht. Der Vortrag "Demenzpartner" am Dienstag, 2. April, in Ismaning liefert Informationen zum Krankheitsbild und Tipps zum Umgang mit erkrankten Menschen. Beginn ist um 16 Uhr im Hillebrandhof, Haus der Senioren, Aschheimer Straße 2. Eine Betreuung für Angehörige ist während des Vortrags im Café Zeitlos möglich. Um Anmeldung unter 089/96 99 82 73 oder per E-Mail an hillebrandhof@ismaning.de wird gebeten.