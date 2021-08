"Ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh, mäh!" Wer kennt das Märchen der Gebrüder Grimm aus seiner Jugend nicht? Eine verlorene Ziege verleumdet die Kinder des Schneiders und der schickt deshalb seine drei Söhne in die weite Welt. Das Theater Fritz und Freunde spielt am Montag, 9. August, "Tischlein deck dich" im Innenhof des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, Mühlenstraße 17 in Ismaning. Die kostenfrei Aufführung, geeignet für Kinder von drei Jahren an, beginnt um 18.30 Uhr. Ein Anmeldung dazu ist erforderlich telefonisch unter ☎ 96 20 92 41 oder per E-Mail an bibliothek@ismaning.de.