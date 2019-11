Das Theaterstück "Die Benachrichtigung" hat der damalige Dissident und spätere tschechische Präsident Vaclav Havel geschrieben. Es wurde 1965 in Prag uraufgeführt und nach 1968 in der Tschechoslowakei verboten. Das Theater Xplus1 bringt das Stück am Sonntag, 10. November, 19 Uhr, auf Einladung der VHS auf die Bühne in der Blackbox in der Ismaninger Seidl-Mühle. Das Publikum erwartet eine Geschichte um die Amtsdirektorin Gross, die eine Nachricht erhält, die sie nicht entziffern kann. Bei ihren Nachforschungen über den Inhalt muss sie feststellen, dass ohne ihr Wissen eine neue künstliche Sprache namens "Ptydepe" eingeführt wurde. Das Stück ist eine Satire auf die Unsinnigkeit von Vorschriften, auf interne Rangkämpfe und auf den Schlendrian. Der Eintritt kostet zwölf Euro.