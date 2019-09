Die Nachbarschaftshilfe Ismaning mit ihrer Seniorentagespflege unterstützt die erste Bayerische Demenzwoche. Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 14. September, zwischen 10 und 17 Uhr präsentiert sich die Einrichtung an der Aschheimer Straße 6. Die erste bayerische Demenzwoche findet vom 13. bis 22. September statt, zahlreiche Gemeinden und Kooperationspartner auch im Landkreis nehmen daran teil. "Der Bayerischen Staatsregierung ist es ein wichtiges Anliegen, das Thema Demenz und die Bedürfnisse der Erkrankten sowie ihrer Angehörigen in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Unser gemeinsames Ziel muss eine demenzfreundliche Gesellschaft sein, in der Menschen mit Demenz dabei und mittendrin sind. Es darf kein Tabu sein, über Demenz zu sprechen oder entsprechende Angebote anzunehmen. Demenz kann jede und jeden von uns treffen", erklärt die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege Melanie Huml. Die Nachbarschaftshilfe Ismaning zeigt am Tag der offenen Tür beispielsweise einen Imagefilm, der den Tagesablauf in der Tagespflege zeigt. Außerdem erhalten Besucher Informationen zum "Betreuten Wohnen Daheim". Zwischen 11.30 und 13.30 Uhr wird ein Probeessen des Menüs der Firma Apetito angeboten, es gibt Informationen zur Tagespflege und zum Café Zeitlos (Demenzgruppe) und von 14.30 Uhr an unterhält ein Musiker die Besucher mit Live Musik beim Tanztee.