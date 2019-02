5. Februar 2019, 22:13 Uhr Ismaning Supermarkt der Gefühle

Im Supermarkt spielt das Theaterstück "Hysterikon", das die zwölfte Klasse der Rudolf-Steiner-Schule in Ismaning am 7. und 8. Februar aufführt. Selbst Menschen und Gefühle sind auf der Bühne der Waldorfschule erhältlich und die Kassierer von "Waldi Süd" mischen dabei kräftig mit. Zum Bezahlen von Träumen dient eine "Lifecard". Doch was passiert, wenn sie aufgebraucht ist? Das Stück von Ingrid Lausund wird am Donnerstag und Freitag jeweils um 20 Uhr gespielt. Die Aufführungen in der Schule, Dorfstraße 77, sind kostenlos, die Schüler freuen sich aber über Spenden.