27. August 2018, 22:13 Uhr Ismaning Straßensperren wegen Bauarbeiten

Anlieger und Besucher müssen sich in den kommenden Wochen auf einigen Ismaninger Straßen auf Einschränkungen gefasst machen. Am Seidl-Kreuz-Weg und in der Aschheimer Straße beginnt die Gemeinde, zwei Wohnblocks mit 30 Mietwohnungen am Grabenanger zu errichten, außerdem wurde kürzlich der erste Spatenstich für die neue Sporthalle für das Gymnasium gesetzt. Deshalb kommt es in diesem Bereich voraussichtlich zu Beeinträchtigungen durch Halteverbote und Anlieferverkehr. Um die Turnhalle mit allem nötigen - Wasser, Abwasser, Strom und mehr - zu erschließen, muss die Aschheimer Straße zudem von Anfang September an vom Kreisverkehr Max-Joseph-Straße bis zur Kreuzung mit dem Seidl-Kreuz-Weg voll gesperrt werden. Die Erschließungsarbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern.

Auch in der Osterfeldstraße müssen Verkehrsteilnehmer zeitweise umplanen. Von Ende August an wird der Kreisverkehr in der Osterfeldstraße saniert. Dabei kommt es am Dienstag, 28. August, von 20 Uhr an und am Mittwoch, 29. August, von 19 Uhr an zu Einschränkungen, weil der Asphaltbelag im Kreiselinnenauge gefräst beziehungsweise die Granitborde ausgebaut und erneuert werden. Am Abend des Donnerstags, 30. August, wird die Straße von 20 Uhr an voll gesperrt. Die Sperre dauert bis Montag, 3. September, etwa 5 Uhr früh. Danach wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.