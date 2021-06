Unter dem Titel "Starkregen und Klimawandel" spricht Bernd Eisert in einem Online-Vortrag am Montag, 21. Juni, bei der VHS Nord. Von 19.30 Uhr an wird der Referent Bezug nehmen darauf, dass es 2016 zwischen 27. Mai und 8. Juni allein in Deutschland 3000 Unwetterwarnungen gab. Damals hielt sich ein Tief über Mitteleuropa und brachte immer wieder heftige Gewitter. Lokal begrenzt hatten diese verheerende Auswirkungen wie in Simbach. Ist das normales Wetterchaos oder sind das die Auswirkungen des Klimawandels? Nach dem Anstieg von Hochwasserschäden in den vergangenen 15 Jahren gibt es zu diesem Thema eine Reihe von neuen Forschungsarbeiten. Im Vortrag werden auch historische Hochwassersituationen wie die Magdalenenflut im Jahr 1342 vorgestellt. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Gebühr beträgt sieben Euro.