Weil eine 30 Meter hohe Pappel, die mitten auf dem Spielplatz am Ismaninger Bürgerpark steht, nicht mehr standsicher ist, hat die Gemeinde das Gelände am Mittwochnachmittag abgesperrt. Nach Angaben aus dem Rathaus stellte ein Gutachter bei der Untersuchung des Baumes am Morgen fest, dass von diesem eine Gefahr ausgeht. Die Fällung der Pappel habe kurzfristig für kommenden Montag, 2. August, organisiert werden können. Die Sperrung des beliebten Spielplatzes soll laut Gemeindeverwaltung spätestens am Freitag, 6. August, wieder aufgehoben werden.