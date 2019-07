29. Juli 2019, 21:37 Uhr Ismaning SPD nominiert Landratskandidatin

Die Kreis-SPD stellt eine der wichtigsten Weichen für die Kommunalwahl am 15. März: Sie entscheidet am kommenden Sonntag, 4. August, in der Ismaninger Hainhalle von 11 Uhr an, wer Landrat Christoph Göbel von der CSU herausfordern soll. Es gilt als sicher, dass die Genossen wie schon vor fünf Jahren die heutige stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche nominieren werden. Damals unterlag die Kreisrätin aus Ismaning Göbel erst in der Stichwahl. Der neue SPD-Kreisvorsitzende Florian Schardt hat bereits Anfang Juni klargestellt, er werde sich für Ganssmüller-Maluche als Landratskandidatin einsetzen - "mit meiner und unser aller Unterstützung". Auch Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen stützt diese Bestrebungen. Als weitere Kandidaten stehen neben Landrat Göbel bereits Otto Bußjäger (Freie Wähler) und Christoph Nadler für die Grünen fest - wie schon bei der Wahl 2014.