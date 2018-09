23. September 2018, 21:53 Uhr Ismaning Söder im Fokus

Pünktlich zur Landtagswahl rücken die Volkshochschule (VHS) Nord und die Gemeindebücherei Ismaning Ministerpräsiden Markus Söder (CSU) in den Fokus einer Veranstaltung. Sein Agieren zwischen Politik und Provokation polarisiert, innerhalb wie außerhalb seiner Partei. Wie und warum er während seiner gesamten politischen Laufbahn, als Vorsitzender der Jungen Union in Bayern, als Generalsekretär oder als Minister, immer wieder Konflikte gesucht und für sich entschieden hat - zuletzt in der harten Auseinandersetzung mit seinem Vorgänger Horst Seehofer - beantworten die SZ-Journalisten Roman Deininger und Uwe Ritzer am Dienstag, 25. September, ebenso wie die Frage nach Söders politischer Arbeit jenseits des gleißenden Scheinwerferlichts. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15. Die Gebühr beträgt sieben Euro, mit Vortragskarte ist der Eintritt frei.