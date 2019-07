31. Juli 2019, 21:58 Uhr Ismaning Schwerverletzter Radler

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagnachmittag ein Fahrradfahrer in Ismaning zugezogen. Nach Polizeiangaben war der 58-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem Rad auf einer Betriebsstraße unterwegs, die zunächst parallel zur Autobahn A 99 verläuft und dann in eine scharfe Linkskurve mit starkem Gefälle unterhalb der Autobahn führt. Genau dort kam der Mann ohne Fremdbeteiligung zu Sturz und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Laut Polizei trug der Radler keinen Helm.