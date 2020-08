Das Gwandhaus Ismaning, ein gemeinnütziger Verein zur Förderung sozial benachteiligter Personen, hat seinen Saison-Schlussverkauf begonnen: Es gibt einen 50-prozentigen Nachlass auf Bekleidung. Wie der Verein mitteilt, kann keine Sommerware gespendet und abgegeben werden. Coronabedingt dürfen Kunden keinesfalls den Haupteingang benutzen, sondern müssen den Weg über das Gartentor an der rechten Seite des Hauses an der Aschheimer Straße 2 nehmen. Öffnungszeiten sind am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 18 bis 20 Uhr, am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr sowie jeden letzten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Eine Annahme der Herbst- und Wintergarderobe ist erst von Mitte September an wieder möglich.