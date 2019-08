4. August 2019, 21:33 Uhr Ismaning Renate sticht in See

Ein Flüchtling aus Senegal hat mit Kindern ein Boot gebaut

Jungfernfahrt auf dem Eisweiher. Seit Wochen hat der senegalesische Flüchtling Djibril Ndiaye zusammen mit Kindern und Helfern an dem Boot gearbeitet, das die Gemeinde Ismaning für den Waldkindergarten erstanden hat. Benannt ist es nach Renate Zetterer, die das Projekt angeregt hat. Mit dem Erlös und mit Sachspenden will der Bootsbauer nach seiner Abschiebung eine neue berufliche Zukunft in seinem Heimatland aufbauen. Den Ismaningern bleibt das farbenfrohe Boot.